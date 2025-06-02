Osimhen'den Al Hilal iddialarına cevap! Galatasaray paylaşımına dikkat çeken yorum

Al Hilal’in Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddiaları sonrası Nijeryalı yıldız sessizliğini korurken, Galatasaray'ın paylaşımına yaptığı "Yüzde yüz" yorumu dikkat çekti.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen'in, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 3 yıllık anlaşma sağladığı yönünde çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Suudi basını, Al Hilal'in Osimhen ile sözlü anlaşmaya vardığını yazarken, Nijeryalı golcüden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yıldız futbolcunun sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

Osimhen, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına "Yüzde yüz" yorumunu yaptı. Bu yorum, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, "Acaba Osimhen, Al Hilal iddialarına üstü kapalı bir cevap mı verdi?" sorusunu gündeme getirdi.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan 25 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.