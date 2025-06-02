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Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada! Galatasaray, 30 milyon euro bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada! Galatasaray, 30 milyon euro bekliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, İngiliz ve Avrupa devlerinin radarında. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferinden en az 30 milyon euro gelir hedefliyor.

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sezon başında Nottingham Forest'tan teklif alan, devre arasında ise West Ham United'ın ilgilendiği milli futbolcu, sezon sonunda da Napoli ve Leipzig'in radarına girdi.

Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada! Galatasaray, 30 milyon euro bekliyor - 1. Resim

30 MİLYON BEKLENTİ VAR

25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'ya transferi için hazırlıklara başladı. Barış Alper, İngilizce ve İtalyanca dersler alarak kendini yeni bir maceraya hazırlıyor. 30 milyon euronun üzerinde bir değer belirleyen sarı-kırmızılılar, kenar forvet transferi için de çalışmalara başladı.

Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada! Galatasaray, 30 milyon euro bekliyor - 2. Resim

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan milli futbolcu, 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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