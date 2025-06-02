Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada! Galatasaray, 30 milyon euro bekliyor

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sezon başında Nottingham Forest'tan teklif alan, devre arasında ise West Ham United'ın ilgilendiği milli futbolcu, sezon sonunda da Napoli ve Leipzig'in radarına girdi.

30 MİLYON BEKLENTİ VAR

25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'ya transferi için hazırlıklara başladı. Barış Alper, İngilizce ve İtalyanca dersler alarak kendini yeni bir maceraya hazırlıyor. 30 milyon euronun üzerinde bir değer belirleyen sarı-kırmızılılar, kenar forvet transferi için de çalışmalara başladı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan milli futbolcu, 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.