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İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş! Böylesi Türk futbol tarihinde yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte Osimhen&#039;in Galatasaray&#039;dan istediği maaş! Böylesi Türk futbol tarihinde yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, yıldız ismin sarı kırmızılılardan istediği maaş dudak uçuklattı.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da ana gündem Victor Osimhen. Nijeryalı yıldıza birçok dünya kulübünden teklif olduğu bilinirken, taraftarın sevgilisi olan golcünün takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'e dair çarpıcı ifadeler kullandı ve ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

İSTEDİĞİ MAAŞ DUDAK UÇUKLATTI

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

Ayrıca Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.

İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş! Böylesi Türk futbol tarihinde yok - 1. Resim

41 MAÇTA 37 GOL, 8 ASİST

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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