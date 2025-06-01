Osimhen'in alternatifi dünya yıldızı! Galatasaray'dan Lewandowski bombası

Victor Osimhen'i takımda kalması için ikna etmeye çalışan Galatasaray yönetimi, diğer yandan Nijeryalı yıldızın Türkiye'den ayrılması durumunda yerini kiminle dolduracağını düşünüyor. Alternatif isimler arasında yer alan dünyaca ünlü isim ise transfer döneminin bombası olabilir. İşte detaylar...

Sezonu çifte kupa ile kapatan ve bu başarının daha fazlasını önümüzdeki sezon tekrarlamak isteyen Galatasaray'da transfer girişimleri hızlandı. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda ana hedef ise Victor Osimhen.

Büyük kulüplerden dudak uçuklatan teklifler alan yıldız isim henüz geleceği ile ilgili karar vermezken, sarı kırmızılılar da Nijeryalı ismin gitmek istemesi durumunda nasıl bir adım atacağını planlıyor.

B PLANI DÜNYA YILDIZI

Transferde her geçen yıl çıtayı yükselten Galatasaray'da şimdi de Robert Lewandowski sesleri duyulmaya başlandı. Öncelikle Osimhen'i takımda tutmayı hedefleyen yönetim, tüm dünyanın konuşacağı müthiş bir B planı üzerinde de çalışıyor.

BARCELONA ELDEN ÇIKARABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Barcelona'nın 36 yaşındaki golcüsü Lewandowski için nabız yokluyor. Bu sezon 52 resmi maçta 42 gol atmasına rağmen, Barcelona'nın ilerleyen yaşı nedeniyle Polonyalı yıldızı elden çıkarabileceği belirtildi.

Galatasaray'ın Polonyalı oyuncusu Frankowski de dev transfer planıyla ilgili açıklamalarda bulunarak "Lewa'ya Galatasaray hakkında iyi şeyler anlattım. Buraya gelmesini çok isterim" dedi.

Öte yandan Lewandowski, Arap kulüplerinin de gündeminde yer alıyor.