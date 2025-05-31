Galatasaray, Rafa Silva ile ilgileniyor mu? Okan Buruk'tan flaş cevap

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son dönemde gündeme gelen 'sarı kırmızılılar Rafa Silva ile ilgileniyor' iddialarına cevap verdi.

Süper Lig'in sona ermesine çok kısa bir süre kala kulüplerde transfer hareketliliği yaşanıyor. Şampiyon Galatasaray'da ana gündem her ne kadar Victor Osimhen olsa da, diğer mevkiiler için de arayış sürüyor. Ortaya atılan son isim ise Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva oldu.

Geçtiğimiz günlerde bu söylentilerle ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Rafa Silva’nın ancak formasını alırlar! Beşiktaşlı taraftarlar da gitsinler forma alsınlar" demişti. Bir açıklama da karşı cepheden geldi.

"İDDİALAR GERÇEK DEĞİL"

Başakşehir maçının ardından soruları cevaplayan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu iddialara cevap verdi. Buruk, Silva'nın transferine yönelik çıkan iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR FUTBOLCU YOK"

Konuyla ilgili Buruk, "Bizim kimseyle ilgili transfer düşüncemiz olmadı. Şu anda Türkiye'den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Galatasaray'ın kadrosu şu anda Türkiye'nin en iyi kadrosu. Türkiye'den herhangi bir oyuncuyla ilgili görüşmemiz yok" dedi.

"OLAMAZ, OLMAYACAK, OLMADI"

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: