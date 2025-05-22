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Dursun Özbek, bizzat ilgileniyor! Galatasaray'dan Bernardo Silva hareketi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dursun Özbek, bizzat ilgileniyor! Galatasaray&#039;dan Bernardo Silva hareketi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dries Mertens’in ayrılığı sonrası 10 numara arayışına giren Galatasaray, gözünü Manchester City'nin dünya yıldızı Bernardo Silva’ya dikti. Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüttüğü operasyonla teklif iletildi, cevap an meselesi…

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Çifte kupayla tamamlanan sezonun ardından ayrılığı kesinleşen Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Dursun Özbek, bizzat ilgileniyor! Galatasaray'dan Bernardo Silva hareketi - 1. Resim

HEDEF: BERNARDO SILVA

Cimbom'un hedefindeki isim, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva… FA Cup finalinde Crystal Palace'a 1-0 kaybeden City'de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını eleştiren Portekizli yıldız, kulüpte yaşadığı huzursuzluğu açıkça ortaya koydu.

Dursun Özbek, bizzat ilgileniyor! Galatasaray'dan Bernardo Silva hareketi - 2. Resim

Başkan Dursun Özbek'in doğrudan devreye girdiği transfer operasyonunda, 30 yaşındaki Silva'ya 3+1 yıllık sözleşme, yüksek imza parası, bonuslar ve dikkat çekici bir maaş içeren teklif iletildi.

Dursun Özbek, bizzat ilgileniyor! Galatasaray'dan Bernardo Silva hareketi - 3. Resim

Manchester City'de bu sezon 48 maçta süre bulan Portekizli yıldız, 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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