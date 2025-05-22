Galatasaray'da kabus yaşatmıştı! Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı

Fatih Terim'in görevden alınması sonrası 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı çalıştıran, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 20 maçta sadece 1,30'luk puan ortalaması tutturabilen Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı.

Galatasaray'da dönemin başkanı Burak Elmas tarafından Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevi verilen Domenec Torrent, yoğun eleştiriler almış ve başarısız bir grafik çizmişti. İspanyol antrenör, sarı-kırmızıların başında çıktığı 20 maçta 1.30'luk puan ortalaması tutturmuştu.

GALATASARAY'DAN SONRA ATLETICO SAN LUIS

Torrent, İstanbul kariyeri sonrası 2024 yılında Meksika'nın Atletico San Luis takımında çalışmıştı. Atletico San Luis'te 40 maçta 1,38 puan ortalaması yakalayan İspanyol çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Meksika kulübü Monterrey, Domenec Torrent ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktörün takıma katıldığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına başlanıldığı belirtildi.