Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da kabus yaşatmıştı! Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı

Galatasaray'da kabus yaşatmıştı! Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da kabus yaşatmıştı! Domenec Torrent&#039;in yeni takımı açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in görevden alınması sonrası 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı çalıştıran, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 20 maçta sadece 1,30'luk puan ortalaması tutturabilen Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı.

Galatasaray'da dönemin başkanı Burak Elmas tarafından Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevi verilen Domenec Torrent, yoğun eleştiriler almış ve başarısız bir grafik çizmişti. İspanyol antrenör, sarı-kırmızıların başında çıktığı 20 maçta 1.30'luk puan ortalaması tutturmuştu.

Galatasaray'da kabus yaşatmıştı! Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı - 1. Resim

GALATASARAY'DAN SONRA ATLETICO SAN LUIS

Torrent, İstanbul kariyeri sonrası 2024 yılında Meksika'nın Atletico San Luis takımında çalışmıştı. Atletico San Luis'te 40 maçta 1,38 puan ortalaması yakalayan İspanyol çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Meksika kulübü Monterrey, Domenec Torrent ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktörün takıma katıldığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına başlanıldığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğurganlıkta dibi gördük... Aile Bakanı Göktaş: Tarihimizin en düşük seviyesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu - SporMuhtemel rakiplerden biri daha netleştiMHK açıkladı: İşte Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri - SporMHK açıkladı: İşte Süper Lig'de 37. haftanın hakemleriİngiliz basınından Ange Postecoglou'ya büyük övgü! "Dostum, ben bir kazananım" - Sporİngilizler 'kahraman' ilan etti! "Dostum, ben kazananım"Barcelona'da beklenen imza geldi: Hansi Flick açıklaması - SporBeklenen imza geldi! Barcelona'dan resmi açıklama5. yıldız sonrası harekete geçti! Osimhen'i unutmadı - SporFanatik taraftar yine yaptı yapacağını!Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gerçekleri! 14 milyon euroluk dev kayıp - Spor'Nereden nereye! Dudak uçuklatan kayıp
Sonraki Haber Yükleniyor...