Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gerçekleri! 14 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'ın büyük umutlarla 15 milyon euro ödediği Nicolo Zaniolo'da evdeki hesap çarşıya uymuyor. 2020 yılında 55 milyon euro tahmini bonservis bedeline ulaşan, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine 30 milyon euroyla başlayan İtalyan yıldız, şimdilerde ülke ülke, takım takım geziyor. Fiorentina'da 'zorunlu opsiyon' şartlarını yerine getiremeyen futbolcu, hızla değer kaybediyor.

SPOR SERVİSİ-Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamlamanın ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile farkı açıp 5'inci yıldıza hak kazanmanın sevincini yaşarken; yeni sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Attığı gollerin yanı sıra sahada tüm enerjisini veren ve takım arkadaşlarını ateşleyen hırslı yapısıyla alkış alan Victor Osimhen'i astronomik maliyete rağmen takımda tutmaya çabalayan sarı-kırmızılılar, 19 kupa ile Türk futbol tarihine geçen efsane kaleci Fernando Muslera'yı da bir yıl daha kalması için iknaya çalışıyor. Yeni transferler 2 yıldızın nihai kararına göre şekillenecek. Diğer yanda kiraya verilen oyuncular düşünüldüğünde, yabancı kontenjanı ciddi bir konu olarak masada duruyor.

5 YABANCI KİRADA

Danimarkalı stoperler Victor Nelsson ve Mathias Ross, Fildişi Sahilli kanat Wilfred Zaha, Alman sol bek Derrick Köhn ile İtalyan forvet Nicolo Zaniolo'nın bonservisleri Galatasaray'da bulunuyor.

Bundesliga kulübü Werder Bremen, 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunan Köhn'ü kalıcı olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Önemli bir yatırım yapılan Zaniolo'nun her geçen gün biraz daha değer kaybetmesi ise can sıkıyor.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI, 4 AYDA GİTTİ

Şubat 2023'te 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, 4,5 yıllık mukaveleye imza attı ama Türkiye'de sadece yarım sezon geçirdi. Seyrantepe'de 4 Haziran'da 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle taraftarın hafızasında yer eden yıldız, 2024 yazında kariyerine yurt dışında devam etmek istedi. İngiltere ve İtalya'da 3 farklı takımda forma giyen Zaniolo, son adresinde de tutunamadı. İtalyan futbolcu, bu süreçte tam 14 milyon euroluk dev kayıp yaşadı.

'NEREDEN NEREYE' DEDİRTEN BİR FUTBOL HİKAYESİ

Roma forması giydiği Ağustos 2020'de 55 milyon euro değer biçilen dünyaca ünlü futbolcu, futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın hesaplamasına göre Türkiye kariyerine 30 milyon euroyla başladı. Genç yaşı ve İtalya Milli Takımı geçmişi sebebiyle geleceğe dönük yatırım gözüyle bakılan Zaniolo, Premier Lig'de Aston Villa için bir sezon, Serie A'da Atalanta ve Fiorentina için de yarımşar sezon mücadele etti.

Galatasaray'ın önce 5 milyon euro, daha sonra 6,4 milyon euroya kiraladığı Zaniolo, geride kalan 1,5 sezonda sürekli aşağı yönlü bir grafik çizdi. Sırasıyla 28 milyon euro, 25 milyon euro, 20 milyon euro, 18 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun piyasa değeri Aralık 2024 itibariyle 16 milyon euroya kadar düştü.

13 MAÇTA 462 DAKİKA, GOLÜ YOK

Son olarak Fiorentina'ya 15,5 milyon euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro şarta bağlı ek bonusla kiralanan oyuncu, forma giydiği 13 maçta takımına gol ve asist katkısı yapamadı. Sadece 462 dakika (342 dakika İtalya Ligi, 120 dakika UEFA Konferans Ligi) süre alan Zaniolo, son 2 maçta Venezia ve Bologna'ya karşı kırmızı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

FIORENTINA ZANIOLO KARARINI VERDİ

Galatasaray ile 2027'ye kadar mukavelesi olan Zaniolo, Serie A kulübüyle kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu opsiyon maddesinin şartlarını (maçların yüzde 60'ında forma giyme) yerine getiremedi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fiorentina'nın yeni sezonda devam etmek istemediği İtalyan futbolcu, 30 Haziran'da bitecek kiralık kontratının ardından Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.