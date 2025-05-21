Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kim verecek? TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası töreni sırasında Galatasaray tribünlerinin protestosuna maruz kalmıştı. Süper Lig şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala garantileyen sarı-kırmızılı ekibe kupayı kimin vereceği merak konusu olmuştu. Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0 yenerek, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu. Sarı-kırmızılılar, kupayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden almıştı.

HACIOSMANOĞLU'NA TEPKİ

Madalya töreni için sahaya inen Hacıosmanoğlu, Galatasaray taraftarının yoğun protestosuna maruz kalmıştı. Bu gelişme sonrası "Süper Lig şampiyonluk kupasını kim verecek?" sorusu spor gündemine gelmişti. Merak edilen soru cevap buldu.

HACIOSMANOĞLU GERİ ADIM ATMADI

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik protestoya rağmen geri adım atmayacak ve şampiyonluk kupasını da bizzat kendisi verecek.

"PROTESTOLAR MOTİVE EDİYOR"

Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok" ifadelerini kullandı.