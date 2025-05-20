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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray'ın kutlama planı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü şarkıcılarla görüştüğü öğrenilirken Emir Can İğrek'in özel marş hazırladığı kaydedildi.

Kayserispor'u 3-0 mağlup eden  Galatarasay üst üste üçüncü şampiyonluğa imza attı. Logosuna 5. yıldızı takan sarı-kırmızılıların büyük şampiyonluk kutlaması merak konusu oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı... - 1. Resim

NTV'nin haberine göre, görkemli bir kutlama yapmak isteyen ve tarihi 25 Mayıs Pazar olarak belirleyen Galatasaray Yönetimi, Yenikapı'da şölen gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne izin başvurusu yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı... - 2. Resim

MİLYONLARCA TARAFTAR YENİKAPI'DA

Futbol takımının Göztepe deplasmanı sonrası Taksim'de toplanacağı ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak olan üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı... - 3. Resim

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Işık ve drone şovlarının olacağı kutlama için dünyaca ünlü sanatçılarla da görüşme halinde olunduğu belirtilirken, şarkıcı Emir Can İğrek'in 5. yıldıza özel marş hazırladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı... - 4. Resim

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını ise son hafta Başakşehir ile oynanacak maçtan sonra RAMS Park'ta kaldıracağı öğrenildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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