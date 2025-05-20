Mourinho’nun foyası ortaya çıktı 

G.Saray’ın Uruguaylı eldiveninin golünü “Nasıl bir insani boyutta olduklarını gösterdiler” diyerek tenkit eden Fenerbahçe’nin hocası, Porto’yu çalıştırdığı dönemde kalecisine penaltı kullandırmış

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’ye teknik direktör olduğu günden beri bekleneni veremese de tüm hatalarını hakemler ve Galatasaray hakkında yorumlar yaparak kapatmaya çalışan Jose Mourinho bu defa kendi kazdığı kuyuya düştü.

Kendi kazdığı kuyuya...

Galatasaray’a vedaya hazırlanan kaleci Fernando Muslera’nın, şampiyon oldukları Kayseri maçında penaltı kullanmasını eleştirerek algı oluşturmaya çalışan Portekizli hocanın eleştirdiği eylemi kendisinin de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Muslera’nın penaltısı için, “Bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu” yorumunu yapan Mourinho yıllar öncesini unutmuş olsa gerek.

İşine geldiği gibi…

Mourinho, kariyerinin ilk parlak adımlarını attığı Porto’yu çalıştırdığı 2002-03 sezonunda daha vahim bir hamle yaparken bunda bir sakınca görmemişti. 8 Mart 2003’te Taça de Portugal olarak bilinen Portekiz Kupası’nın çeyrek finalinde Porto, Varzim’i 7-0 mağlup ederken, 90+2’deki son golü Mourinho’nun beyaz noktaya gönderdiği kaleci Nuno Espirito Santo attı. O sezon Portekiz Kupası’nı kazanan Porto, ligde şampiyonluğa ulaşırken, UEFA Kupası’nı da müzesine götürmüştü. Kupadan hezimetle elenen Varzim ise ligde de küme düşmüştü.

Daha önce de yapmıştı

∂ Chelsea’yi çalıştırdığı dönemde “Maviler”in müthiş bir kadrosu varken, zor bir dönemden geçen Tottenham’a karşı maç 0-0 sona erince, “Utanmasalar kalenin önüne takım otobüsü çekeceklerdi” diyen Jose Mourinho, Inter’le Barcelona’yı elediği Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eto’o’yu sol beke çekmekte bir sakınca görmemişti.

Görüşme odasına Mou!

Başkan Ali Koç’un bu hafta içinde Jose Mourinho ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu toplantı, tarafların yol haritasını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Portekizli çalıştırıcının tek taraflı fesih hâlinde tazminatı 10 milyon avroyu buluyor. Mou’ya farklı ülkelerden ilgi olduğu biliniyor.