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Haberler > Spor > Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? "Daha iyi yönetilsin istiyorum" diyerek açıkladı

Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? "Daha iyi yönetilsin istiyorum" diyerek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? &quot;Daha iyi yönetilsin istiyorum&quot; diyerek açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başkan adaylığı için ismi geçen Bilal Erdoğan 'Fenerbahçe başkan adayı olacak mı' sorusunu cevapladı. Bilal Erdoğan, iddialara çok net cevap verdi.

Fenerbahçe, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.

Büyük iddialar ile yola çıkılan fakat şampiyonluğa Galatasaray'ın ulaştığı sezonun ardından sarı lacivertli taraftarların Ali Koç yönetimine tepkisi sürüyor.

Kongre kararının açıklanmasının ardından gözler başkanlık için ismi geçen isimlere çevrildi. 

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı için hakkındaki iddialara cevap verdi. 

Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? "Daha iyi yönetilsin istiyorum" diyerek açıkladı - 1. Resim

BİLAL ERDOĞAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Özel bir kanalda katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığına ilişkin hakkındaki iddialara "Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim geçirmem de. Ben kültür inşası üzerinde çalışıyorum. Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğinde harcarsam, bu önemli işleri ihmal etmenin bana yakışmayacağını düşünüyorum. Hayır aday değilim. Tabii ki daha iyi yönetilsin istiyorum" sözleri ile cevap verdi. 

İKİ BAŞKAN ADAYI NETLEŞTİ

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu açıklayan ilk isim Hakan Bilal Kutlualp olmuştu. Ardından ise Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Mahmut Uslu'dan açıklama geldi. Uslu, "Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim: I want to be president of Fenerbahçe" diyerek adaylığını resmen açıkladı. Sosyal medya ise bambaşka bir iddia ile çalkalandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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