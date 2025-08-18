Maraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyor

Alakurt’un sağlığı ve güncel hayatı ile ilgili bilgiler, ünlü oyuncunun kariyerinin zirvesinden çekilme nedenleriyle birlikte mercek altına alındı. Peki, Maraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu?

MARAZ ALİ ÖLDÜ MÜ?

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden Adanalı’da canlandırdığı Maraz Ali karakteriyle tanınan Mehmet Akif Alakurt hakkında sosyal medyada zaman zaman çıkan “Maraz Ali öldü mü?” iddiaları, hayranlarını meraklandırdı.

Söylentiler ise tamamen asılsız. Maraz Ali karakterini canlandıran Mehmet Akif Alakurt'un hala hayatta olduğu biliniyor.

MEHMET AKİF ALAKURT YAŞIYOR MU?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mehmet Akif Alakurt, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında çıkan ölüm söylentileri ile gündemde.

Ünlü oyuncunun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Alakurt Antalya’nın Kaş ilçesinde sakin bir hayat sürüyor ve özel hayatını medyadan uzak bir şekilde sürdürüyor.

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

23 Temmuz 1979 doğumlu Mehmet Akif Alakurt, Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşta İstanbul’a taşınan Alakurt, modellik kariyerine Neşe Erberk Ajansı ile başladı ve 1998 yılında “Gelecek Vadeden Model” ve “Türkiye Prensi” unvanlarını kazandı.

2001’de Best Model of Turkey birincisi oldu ve aynı yıl Best Model of the World yarışmasında ikinci sırayı elde etti. Modellik kariyerinin ardından televizyon dünyasına adım atan Alakurt, 2002 yılında Kırık Ayna dizisiyle oyunculuğa başladı.

2006-2008 yıllarında Sıla dizisindeki Boran Ağa rolüyle geniş kitlelerce tanındı, 2008-2010 yıllarında ise Adanalı dizisinde Maraz Ali karakteriyle televizyon tarihine damgasını vurdu.

MEHMET AKİF ALAKURT OYUNCULUĞU BIRAKTI MI, NEDEN?

Mehmet Akif Alakurt kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakma kararı aldı. 2015’te verdiği röportajlarda, sektördeki yapay ilişkiler, medya baskısı ve magazinsel ilginin hayatını zorlaştırdığını belirtti.

Bu nedenle Alakurt, doğayla iç içe ve sade bir hayat sürmeyi tercih ettiğini ifade etti. Oyuncu, ekranlara dönmeyi düşünmediğini, hayatından memnun olduğunu sıkça dile getiriyor.