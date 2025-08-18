Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum

Pınar Altuğ, 2007 yılının Eylül ayında aynı diziden rol arkadaşı olan Yağmur Atacan ile nişanlandı ve 12 Nisan 2008'de evlendi. 2008 yılından bu yana mutlu bir evliliğini sürdüren çiftin, 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları doğdu.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Yağmur Atacan ve kızıyla tatile devam ediyor. Ancak kısa süre önce Pınar Altuğ'un trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya çıktı.

Haberi gören hayranları "Pınar Altuğ öldü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

PINAR ALTUĞ ÖLDÜ MÜ?

Pınar Altuğ ölmemiştir, hayattadır. Son açıklamalarında kendisinin gayet iyi olduğunu hakkında çıkartılan "Pınar Altuğ trafik kazasında öldü" iddalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Instagram medya hesabından açıklama yapan Altuğ, "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım." dedi.

PINAR ALTUĞ SAĞLIK DURUMU NASIL SON DAKİKA?

Pınar Altuğ'un sağlık durumunun son derece iyi olup, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bilinmektedir.

Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Meltem’ rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Altuğ, şu sıralar ailesi ile tatil yapmaktadır.