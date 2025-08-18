Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum

Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Çocuklar Duymasın' dizisinde oynadığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hakkında öldü iddiaları ortaya atıldı. Arama motorlarında "Pınar Altuğ öldü mü?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Pınar Altuğ, 2007 yılının Eylül ayında aynı diziden rol arkadaşı olan Yağmur Atacan ile nişanlandı ve 12 Nisan 2008'de evlendi. 2008 yılından bu yana mutlu bir evliliğini sürdüren çiftin, 27 Ocak 2009 tarihinde  Su adını verdikleri kızları doğdu.

Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - 1. Resim

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Yağmur Atacan ve kızıyla tatile devam ediyor. Ancak kısa süre önce Pınar Altuğ'un trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya çıktı.

Haberi gören hayranları "Pınar Altuğ öldü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - 2. Resim

PINAR ALTUĞ ÖLDÜ MÜ? 

Pınar Altuğ ölmemiştir, hayattadır. Son açıklamalarında kendisinin gayet iyi olduğunu hakkında çıkartılan "Pınar Altuğ trafik kazasında öldü" iddalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - 3. Resim

Instagram medya hesabından açıklama yapan Altuğ, "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım." dedi.

Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - 4. Resim

PINAR ALTUĞ SAĞLIK DURUMU NASIL SON DAKİKA?

Pınar Altuğ'un sağlık durumunun son derece iyi olup, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bilinmektedir.

Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Meltem’ rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Altuğ, şu sıralar ailesi ile tatil yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldıİsrail’e Avrupa’da soğuk duş! İtalya'daki Bari fuarından kovuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacakFenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır? - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu? - HaberlerKayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu?Banu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti - HaberlerBanu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybettiOkullar ne zaman açılacak? İşte uyum haftasının başlayacağı tarih - HaberlerOkullar ne zaman açılacak? İşte uyum haftasının başlayacağı tarihŞampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray'ın maçları o tarihte oynanacak - HaberlerŞampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray'ın maçları o tarihte oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...