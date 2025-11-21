Aşırı sağcı İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Başkonsolosluğu önünde provokatif bir çıkışa imza attı; gruptakiler konsolosluk ve diplomatik araçların fotoğraflarını çekerek tansiyonu yükseltti.

İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock, aralarında Likud Milletvekili Amit Halevi'nin de bulunduğu bir grupla Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu önüne giderek kışkırtıcı açıklamalar yaptı.

Gruptan bazı kişiler konsolosluk binasının ve konsolosluk çalışanlarına ait diplomatik plakalı araçların fotoğraflarını çekerek gerginliği tırmandırdı.

İSRAİL SİYASETİNDE TÜRKİYE KARŞITI DALGA BÜYÜYOR

Ziyaret, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli siyasetçilerin Türkiye aleyhindeki sözlerinin sıklaştığı, İsrail medyasında Türkiye’ye yönelik haberlerin artış gösterdiği süreçte gerçekleşti.

İsrail’de aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Kanal 14, Strock ve beraberindekilerin Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu’nun İsrail polis merkezine ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ofisine çok yakın olduğunu öne sürdüğünü aktardı.

PROVOKASYON SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI KALMADI

Aşırı sağcı bakanın öncülük ettiği grup, Türkiye’ye yönelik adımın ardından Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu’na da giderek benzer suçlamalarda bulundu.

Grup, Fransa'nın Filistin Devleti’ni tanıması sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığının kapatma tehdidine rağmen Fransız temsilciliğinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Misyon şefinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a güven mektubu sunduğunu hatırlatan grup, bu adımın Kudüs’te İsrail yasalarına aykırı şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

STROCK’TAN TÜRKİYE ÇIKIŞI

Aşırı sağcı Orit Strock, Gazze’de 10 Ekim’de devreye giren ateşkes ve esir takası anlaşmasında Türkiye’nin garantör ülke olarak rol almasından duyduğu rahatsızlığı daha önce de dile getirmişti.

Strock, "Gazze'de ne traktörde ne cipte ne de herhangi bir tekerlekli araçta Türk görmek istemiyorum." sözleriyle Türkiye’ye yönelik düşmanca tavrını açıkça ortaya koymuştu.

MÜZEYYEN BIYIK

