Netanyahu'dan Türkiye zirvesi! Bütün kurmaylarını topladı

Netanyahu'dan Türkiye zirvesi! Bütün kurmaylarını topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Netanyahu&#039;dan Türkiye zirvesi! Bütün kurmaylarını topladı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkeste garantör rol üstlenerek süreçte kritik bir diplomatik görev yürüttü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik kritik bir rol oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkemiz, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği temaslarda, konunun çözümü için yoğun temaslarda bulundu.

Netanyahu'dan Türkiye zirvesi! Bütün kurmaylarını topladı - 1. Resim

NETANYAHU'DAN 'TÜRKİYE KONULU' TOPLANTI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolüne ilişkin güvenlik kurmaylarıyla zirve gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.

ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

