Husiler'den Netanyahu'ya 'son' uyarı! "Ateşkes bozulursa İsrail'i vururuz"

İsrail ordusu, başta Gazze Şeridi ve Batı Şeria olmak üzere Orta Doğu'da yıllardır süren skandal eylemlerine devam ediyor.

"ATEŞKES BOZULURSA VURURUZ"

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’nde ateşkesin bozulması halinde İsrail’e saldırı tehdidinde bulundu.

Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

KIZILDENİZ'DE HUSİ MİSİLLEMELERİ

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.