Husiler'den Netanyahu'ya 'son' uyarı! "Ateşkes bozulursa İsrail'i vururuz"

Husiler'den Netanyahu'ya 'son' uyarı! "Ateşkes bozulursa İsrail'i vururuz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Husiler&#039;den Netanyahu&#039;ya &#039;son&#039; uyarı! &quot;Ateşkes bozulursa İsrail&#039;i vururuz&quot;
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırıları yeniden başlatacaklarını açıkladı. Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 itibarıyla İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. 

İsrail ordusu, başta Gazze Şeridi ve Batı Şeria olmak üzere Orta Doğu'da yıllardır süren skandal eylemlerine devam ediyor.

"ATEŞKES BOZULURSA VURURUZ"

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’nde ateşkesin bozulması halinde İsrail’e saldırı tehdidinde bulundu.

Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

Husiler'den Netanyahu'ya 'son' uyarı!

KIZILDENİZ'DE HUSİ MİSİLLEMELERİ

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 itibarıyla İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. 

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

