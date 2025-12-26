Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Hatay'da son çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kurum "Yarın huzurla söz verdiğimiz 455 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay Antakya'da Basın Temsilcileriyle Medya Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalardaki son durumu aktardı.

Muhalefete yüklenen Kurum, "Bize o zaman 'ne bu aceleniz' diyenler, 'niye bu kadar hızlı hareket ediyorsunuz' diyenler oldu. Ancak biz afetzede kardeşlerimizin evini, iş yerini, okulunu bir saat önce verebilmek için bu mücadeleyi yaptık ve 23 günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık." dedi.

"YARIN 455 BİNİNCİ KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Kurum, "Hatay merkezde belediye ve meclis binasının bulunduğu bölgede meydan inşasını gerçekleştirdik. Malatya Valiliği çevresi ve Kuyumcular Çarşısı’nda yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Adıyaman’da Ulu Camii etrafındaki kapsamlı kentsel dönüşümle Atatürk Caddesi’ni ihya ettik. Ayrıca Hatay İskenderun sahil projesi, Mileha Kuş Cenneti ve Harbiye Şelaleleri gibi çevresel değerleri de koruyarak şehri bir bütün olarak değerlendirdik. Vatandaşlarımıza mahcup olmamanın şükrü içindeyiz. Artık saatleri sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'dan 'Hatay' açıklaması: 455 bininci konutu yarın teslim edeceğiz

BAHÇELİ DE KATILACAK

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti "Burada misafirlerimiz var. Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendileri teşrif edecek. Meclis Başkanımız, yine Cumhur İttifakımızın genel başkanları burada olacak. O gün 6 Şubat sabahı burada Hatay için elini taşın altına koyan sivil toplum örgütlerinden orada iş yapan devletimizin temsilcilerinden tüm hayırseverlere, oradaki yine tüm vakıflara, derneklere kadar herkes yarın inşallah burada olacak ve büyük bir coşkuyla, huzurla, mutlulukla söz verdiğimiz 455 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve böylece nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız. Hep şunu söyledik: Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek; annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla hep birlikte yarın 'Asrın İnşası, Türkiye'nin Başarısı' diyeceğiz.

"HEMEN HEMEN HER HAFTA DEPREM BÖLGESİNDEYİZ"

Deprem bölgesinde çok önemli anılar var. Bu anıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim; inanın deprem bölgesine gelmek bizim evimize gelmek gibi. Her hafta hemen hemen deprem bölgesindeyiz ve afetzede annelerimizin, yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz. Depremin ilk günleri hatırlıyorum; annesinin seslenmesiyle evden kendini dışarı atan, annesinin olduğu yerde, orada enkazın başında Kur'an okuyan vatandaşlarımızla karşılaştık; Ahmet'imiz... Azerbaycan'da 'Arabam eski olabilir ama kalplerimiz bir' diyerek eski arabasına binip yardıma koşan Server kardeşimizi unutmadık. Fransa'dan gurbetçi kardeşlerimiz tırlara yardım malzemelerini yükleyerek Hatay'ıma, Malatya'ma, Kahramanmaraş'ıma, Adıyaman'ıma yardım getirmek için yola çıkan, koşan Gülfen kızımızı, gönüllü kardeşlerimizi unutmadık.

Son sözü de aslında depremzede kardeşlerimiz için Ayşe teyzemiz söyledi, onu da aktarmak isterim. Dedi ki o büyük yürekli annemiz: 'Devletimiz bana ailemden bile daha yakın.' İşte şu ifadenin içerdiği manaya bakar mısınız? Bunu anlatmamın nedeni şu: Bizim devletimiz bir şefkat devletidir. Bizim milletimiz vatanını yeri geldiğinde ailesinden bile daha fazla seven yiğit bir millettir. Biz de hep birlikte bu milletin hizmetkarlarıyız, evlatlarıyız.

"HATAY'I MEDENİYETİMİZİN KALBİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yeni şehirlerimizi ve vizyon projelerimizi de kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, tüm Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı ve 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı. Hatay bölgesinde Kemalpaşa Caddesi, buradaki Uzun Çarşı'mız; buraya da sizleri götüreceğiz. İlk Anadolu camisi Habibi Neccar Camii'miz ayağa kalktı. Meclis binamız, Belediye binamız, Valiliğimiz... Buradaki tarihi kültürel 1500 binayı da restorasyonu yapıyoruz, 1500 bina. Ve aslına uygun bir şekilde orada bu ihya faaliyeti yürütülüyor. Çünkü biz Hatay'ı medeniyetimizin kalbi olarak değerlendiriyoruz ve yine bir taraftan da işte sahil projelerinde İskenderun Sahil Yolu projesiyle orada Akdeniz'i seyredebileceğiniz yürüyüş yollarından teraslara, cam teraslara kadar fırsat bulursanız burayı da görmenizi çok arzu ediyorum. 10 ayda bu proje tamamlandı ve hamdolsun bugün tüm alanlarıyla Hatay'ımıza hizmet veriyor. Tabii bu görsellere bakınca, ilk kez burayı gören biri gibi burada heyecanlanıyoruz."

