Oto galeri vurgunu iddiasıyla gündeme gelen olayda kritik gelişme yaşandı. Kaçan şahsın ailesi, alacaklıların zararını karşıladıklarını açıklayarak bundan sonra yapılacak tüm ticari işlemlerle hiçbir bağlarının olmadığını duyurdu.

Diyarbakır’da 28 Haziran 2024 tarihinde oto alım satım faaliyeti yürüten bir galeri yöneticisiyle iş yapan çok sayıda kişi, söz konusu şahsa milyonlarca lira değerinde para verdi.

Şahsın kaçması üzerine alacaklılar galerinin önene gelip eylem yapmıştı. Durumun ortaya çıkmasının ardından M. Şükrü Unat ve ailesi devreye girdi. Çocuğunun bıraktığı borçların tamamını ödeyen Unat, bundan sonraki süreçte çocuğunun yapacağı maddi manevi hiçbir işten sorumlu olmayacaklarını kaydetti.

Diyarbakır’daki oto galeri vurgununda aile devreye girdi: Artık sorumlu değiliz

M. Şükrü Unat, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıllarda ailemizle hiçbir bağı ve ilişkisi olmayan S.U. tarafından, birçok kişiyle farklı şekillerde ticaret yapılmış, ailenin bu ticaretle hiçbir alakası olmamasına rağmen konu basına ve resmi makamlara yansımıştır.

HATRI SAYILIR KİŞİLER DEVREYE GİRDİ

Konunun daha fazla büyümemesi adına, araya giren hatırı sayılır kişilerle yapılan görüşmeler sonrasında uzlaşıya varılmıştır. Konunun muhatapları bir araya gelerek, M. Şükrü Unat ve Unat ailesinden herhangi bir alacaklarının olmadığına dair basın açıklaması yapmışlardır. Geçmişte hiçbir sorumluluğumuz olmadığı gibi, bu tarihten sonra da S.U.'nun yaptığı maddi ve manevi hiçbir işten M. Şükrü Unat ve Unat ailesi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bizleri yalnız bırakmayan ve bu sürecin sulh ile sonuçlanmasına emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz'' dedi.

