Ağzını ellerini bantlayıp dövdüler! Görüntüler kan dondurdu
İstanbul'da küçük çocuğu darbeden 5 çocuk şüpheli tutuklandı. Ağzı, elleri, ayakları bantla sarılan çocuğun dövüldüğü anlar ortaya çıkarken; şüphelilerden birinin marketten bant aldığı ve dükkan sahibinin "Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?" sorusuna, "Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.
- Küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili toplam 7 yaşı küçük şüpheliyi gözaltına aldı.
- Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Tutuklanan 5 şüpheliye "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamaları yöneltildi.
- Diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
- Darp anı, şüphelilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 14 Mart'ta küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 18 yaşından küçük 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Böylece toplam gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Çocuk şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
O ANLAR KAMERADA
Şüphelilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, ağzı, elleri, ayakları bantla sarılan çocuğun zanlılar tarafından darbedilmesi yer alıyor.
Öte yandan, olay öncesi markete gelen şüpheli çocuklardan birinin koli bandı alması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, market sahibinin "Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?" sorusu üzerine çocuğun, "Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz." diyerek bantı alarak marketten çıktığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 14 Mart'ta Fatih ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatılmıştı.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu darp olayını gerçekleştiren yaşı küçük 3 şüpheli kısa sürede yakalanmıştı.