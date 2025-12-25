Nvidia CEO'su Jensen Huang, Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk gibi dünyanın en güçlü 15 iş liderinin kariyerlerine bulaşıkçılık, gazete dağıtımı ve fast food restoranında çalışmak gibi mütevazı işlerle başladı. Milyarlarca dolarlık servetlerinin temelini attıkları bu ilk iş deneyimleri, liderlerin zirveye giden yolda edindikleri tecrübe ve azmin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünyanın en güçlü iş liderlerinin birçoğu, kariyerlerine bugünün ihtişamından çok uzak, mütevazı görevlerle başladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Denny's adlı fast food restoranında çalışmasından, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un McDonald's'ta hamburger çevirmesine kadar, bu isimler basamakları tek tek tırmandı. General Motors CEO'su Mary Barra gibi bazıları ise, bugün yönettikleri şirketlerde en alt kademeden işe başladı.

İşte milyarlarca dolarlık servete sahip olan bu isimlerin kariyer yolculuklarının başlangıcında yaptıkları şaşırtıcı derecedeki mütevazı işler...

JENSEN HUANG Nvidia'nın 4 trilyon dolarlık dev bir şirket haline gelmesinden önce, CEO Jensen Huang 15 yaşındayken Portland, Oregon'daki bir Denny's restoranında hem bulaşık yıkıyor hem de garsonluk yapıyordu. Yıllar sonra, Nvidia'nın ilk fikirleri de Kuzey California'daki bir Denny's restoranında masaya yatırıldı. Huang'ın bugünkü serveti 163.6 milyar dolar.

MİCHAEL DELL Dell Technologies CEO'su Michael Dell, henüz 12 yaşındayken bir Çin restoranında bulaşık yıkayarak iş hayatına atıldı. Dell'in bugünkü serveti ise 140.8 milyar dolar.

WARREN BUFFET Tutumlu yaşam tarzıyla bilinen Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett, gençliğinde gazete dağıtıcısı olarak ilk işine başladı. O zamanlar bile iş insanı ruhunu kaybetmeyen Buffett, bu birikimleriyle ilk yatırımlarını yaptı. Buffet'ın bugünkü serveti 148.2 milyar dolar.

MARY BARRA General Motors CEO'su Mary Barra, şirketteki kariyerine 18 yaşında montaj hattında başladı ve araçların kaputlarını ve çamurluklarını denetleyerek tecrübe edindi.

JEFF BEZOS Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos, ergenlik çağındayken yazlarını McDonald's'ta ızgaranın başında geçirdi. Bezos, yazar Cody Teets'e verdiği röportajda, "En zorlayıcı şey, yoğunluk sırasında her şeyi doğru tempoda tutmaktı. McDonald's'taki müdürüm mükemmeldi, bizi eğlenirken bile odaklanmış tutmayı başarırdı" dedi. Bezos'un şu anki serveti ise 243.8 milyar dolar.

ELON MUSK Tesla, SpaceX ve daha birçok şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Elon Musk, 17 yaşında Güney Afrika'daki evini terk etti. Kanada'da bir çiftlikte sebze yetiştirip tahıl ambarlarına baktı. Bir işsizlik bürosunu ziyaret ettikten sonra ise bir kereste fabrikasının kazan dairesini temizleme işinde çalıştı. Musk, 749.7 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı öne çıkıyor.

DOUG MCMİLLON Mcmillon kariyerine şu an liderlik ettiği şirkette, Walmart Dağıtım Merkezi'nde kamyon boşaltarak başladı.



REED HASTİNGS Netflix'in eski CEO'su olan Hastings, popüler platformu kurmadan önce kapı kapı dolaşarak elektrikli süpürge sattı. Serveti ise 5.2 milyar dolar.

MARK CUBAN Milyarder girişimci Mark Cuban, 12 yaşındayken, istediği pahalı spor ayakkabısını almak için babasının arkadaşının ricasıyla kapı kapı çöp torbası sattı. Şu anda serveti 6 milyar dolar.

MARİSSA MAYER Yahoo'nun eski CEO'su Marissa Mayer, lisedeyken ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir markette tezgahtar olarak çalıştı. Mayer'ın serveti 1.3 milyar dolar.

