İsrail durmuyor! Ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdular: 2 ölü

İsrail, Orta Doğu'daki skandal eylemlerine devam ediyor. İşgalci ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürdürüyor. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, başta Gazze Şeridi ve Batı Şeria olmak üzere Orta Doğu'da yıllardır süren skandal eylemlerine devam ediyor.

İşgalci ordu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

ÖLÜLER VAR

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'de Mercayun ilçesinde öğle saatlerinde Savvane-Hırbet Silim yolunda bir aracı hedef alan İsrail ordusuna ait İHA'lar, akşam saatlerinde de Yukarı Homin beldesinde bir aracı vurdu.

Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun dün Nebatiye'de 3 araca düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

