İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'daki askeri tesisleri vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'daki askeri tesisleri vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah’ın askeri tesislerini hedef aldı. Saldırı, Lübnan'ın güneyindeki köylerde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah’ın askeri tesislerini hedef alan bir dizi saldırı başlattığını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik bir dizi saldırı başlattı" ifadeleri yer aldı.

Saldırı, Lübnan'ın güneyindeki köylerde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleşti.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'daki askeri tesisleri vurdu! - 1. Resim

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Lübnan yetkililerinden saldırılarda ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

TAHLİYE UYARISI YAPTILAR

İsrail ordusu, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Aita Cebel beldelerindeki "Hizbullah'a ait noktalara" hava saldırısı tehdidinde bulunarak buralara yakın yerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlı aileler evlerini apar topar terk etmek zorunda kalmıştı.

İSRAİL KABİNESİ LÜBNAN İÇİN TOPLANACAK

 İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, İsrail kabinesinin Türkiye saatiyle 19.00'da toplanacağı belirtildi.

Kabine toplantısında, Lübnan'daki durum ve son günlerde Hizbullah ile giderek artan gerilimin ele alınacağı ifade edildi.

İSRAİL, ATEŞKESİ BİNLERCE KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

