Oval Ofis'e asılan tabelaya muhaliflerden tepki yağdı! "Yerini hatırlamak için astı"

Oval Ofis'e asılan tabelaya muhaliflerden tepki yağdı! "Yerini hatırlamak için astı"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Oval Ofis&#039;e asılan tabelaya muhaliflerden tepki yağdı! &quot;Yerini hatırlamak için astı&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu dönemde, Beyaz Saray'da altın rengi harflerle 'Oval Ofis' yazılı kağıt 'tabela'nın görülmesi, Demokratların tepkisine yol açtı. Söz konusu durum ülke gündemine bomba gibi düşerken, "79 yaşındaki Trump, Oval Ofis'in nerede olduğunu hatırlamak için Beyaz Saray'a yeni bir tabela astı." eleştirilerine yol açtı.

The Daily Beast'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Florida gezisi için Oval Ofis'ten ayrılışı esnasında çekilen görüntülerde, kağıttan 'tabela' dikkati çekti. Ofisin giriş kapısının yanına altın rengiyle 'Oval Ofis' yazılı, üç parçadan oluşan kağıt tabelanın asıldığı görüldü.

"NEREDE OLDUĞUNU HATIRLAMAK İÇİN ASTI"

ABD ulusal basınında söz konusu durum, "79 yaşındaki Trump, Oval Ofis'in nerede olduğunu hatırlamak için Beyaz Saray'a yeni bir tabela astı." eleştirilerine yol açtı.

Oval Ofis'e asılan tabelaya muhaliflerden tepki yağdı!

ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

Guardian'ın haberine göre, Delaware Eyaleti Demokrat Senatörü Lisa Blunt Rochester, 'tabela' hakkında "Keşke zor durumdaki Amerikalılara yardım etmeye odaklansalar ama bu, iyiye işaret değil." ifadesini kullandı.

Pensilvanya Eyalet Temsilcisi Malcolm Kenyatta, "berbat" şeklinde nitelediği tabelaya dair "43 milyon Amerikalı, SNAP'e (Ek Beslenme Yardım Programı) erişemiyor ve sağlık harcamalarının daha da artmasına haftalar var." dedi. ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

Oval Ofis'e asılan tabelaya muhaliflerden tepki yağdı!

FEDERAL KAPANMA GERÇEKLEŞMİŞTİ

ABD'de Kongrenin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Ülkede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine devam edemiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde uzlaşmaya varamazken taraflar arasındaki görüş ayrılığı kapanmanın süresini uzatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

