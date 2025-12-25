Regaib Kandili mesajları paylaşımları başladı! Anneye, arkadaşa, uzun-kısa kandil mesajları
Üç Aylar’ın başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında kandil mesajları da paylaşılmaya başlandı. Anneye, arkadaşa, uzun-kısa kandil mesajları araştırılırken birçok kişi mübarek Regaib Kandili için hazırlıklara da başladı. İşte ne güzel, resimli, dualı Regaib Kandili mesajları...
Regaib Kandili Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. İslam dünyasında rahmet kapılarının açıldığı mübarek zamanlardan biri olan Regaib Kandili için anneye, arkadaşa, uzun-kısa kandil mesajları araştırılmaya başlandı. İşte en güzel Regaib Kandili mesajları paylaşımları...
ANNEYE REGAİB KANDİLİ MESAJLARI
- Canım annem, dualarınla büyüdüm. Regaib Kandili’nde ettiğin tüm dualar kabul olsun... Rabbim'den sana sağlık, huzur ve bereket diliyorum.
- Anneme en içten dileklerimle hayırlı kandiller. Rabbim dualarını kabul etsin.
- Varlığınla güç bulduğum annem, bu mübarek gecede tüm güzellikler seninle olsun, Rabbim gönlünden geçenleri hakkında hayırlı eylesin. Kandilin mübarek olsun, ellerinden öperim.
- Regaib Kandili’nde ellerin dert görmesin, kalbin hep huzurla dolsun anneciğim. Hayırlı kandiller.
- Benim güzel annem, hayırlı kandiller. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Regaib kandilin mübarek olsun.
- Dualarımın başında hep sen varsın annem. Kandilin mübarek olsun, duaların kabul olsun.
- Regaib Kandili’nin bereketi evimize, sağlığı sana dolsun annem. Hayırlı kandiller, ellerinden öperim.
- Güzel kalpli annem, bu mübarek gecede duaların kabul olsun. Kandilin mübarek, duaların kabul olsun. Güzel ellerinden öperim kıymetli anneciğim.
İŞ ARKADAŞINA REGAİB KANDİLİ MESAJLARI
- Regaib Kandili’niz hayırlara vesile olsun, sağlık ve huzur getirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
- Bu mübarek gecenin size ve ailenize hayırlar getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller.
- Regaib Kandili’nin bereketi üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
- Regaib Kandili’niz mübarek olsun, gönlünüze ferahlık getirsin.
- Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller.
- Bu mübarek gecenin bereketi sizinle olsun. Hayırlı kandiller.
KISA REGAİB KANDİLİ MESAJLARI
- Hayırlı kandiller. Tüm dualarınızı Allah kabul eylesin.
- Regaib Kandili’niz mübarek olsun.
- Dualarla dolu hayırlı kandiller.
- Regaib Kandili hayırlara vesile olsun.
- Gönüllere huzur... Hayırlı kandiller.
- Bu mübarek gece bereket getirsin. Hayırlı kandiller.
UZUN REGAİB KANDİLİ MESAJLARI
- Regaib Kandili’nin rahmetiyle gönlünüz ferahlasın, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller dilerim.
- Bu mübarek gecenin, hayatınıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Regaib Kandili’niz mübarek olsun.
- Üç Aylar’ın müjdecisi Regaib Kandili’nde tüm dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Hayırlı kandiller.
- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz mübarek olsun!
- Bu mübarek gecede edilen duaların kabul, gönüllerin mutmain olmasını dilerim. Regaib Kandili’niz hayırlı ve mübarek olsun.
- Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz hayırlı ve mübarek olsun.
- Regaib Kandili’nin feyzi ve bereketi üzerinizden eksik olmasın, gönlünüz daima huzur bulsun.
- Regaib Kandili’nin rahmetiyle gönüllerimize huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle Ya Rabbi. Bu mübarek gecede edilen duaları kabul eyle, bizleri affına ve mağfiretine nail olan kullarından eyle.
- Ya Rabbi, Regaib Kandili hürmetine kalplerimizi imanla doldur, dualarımızı katında makbul eyle. Bizleri doğru yoldan ayırma, sevdiklerimizle birlikte hayırlı ömürler nasip eyle.
- Bu mübarek Regaib gecesinde, affına sığınan kullarını geri çevirme Allah’ım. Günahlarımızı bağışla, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket ver.
- Regaib Kandili’nin feyziyle bizleri rahmetinle kuşat Ya Rabbi. Dualarımızı kabul buyur, kalplerimizi temizle, yolumuzu hayra ve hakka yönelt.
- Allah’ım, bu kutlu gecede ellerimizi Sana açtık. Dertlerimize deva, gönüllerimize şifa, hayatımıza huzur ihsan eyle. Regaib Kandili’mizi hayırlara vesile kıl.
- Regaib Kandili hürmetine bizleri bağışla Ya Rabbi. Günahlarımızı affet, dualarımızı kabul eyle, kalplerimize sabır ve teslimiyet nasip et.
- Ya Rabbi, bu mübarek gecede bizleri affınla kuşat. Kalplerimizi iman nuru ile aydınlat, adımlarımızı doğru yolda sabit kıl.
- Regaib Kandili’nin rahmet kapıları ardına kadar açılmışken, bizleri de affına layık kullarından eyle Allah’ım. Dualarımızı kabul buyur.
- Allah’ım, bu mübarek Regaib gecesinde geçmiş günahlarımızı bağışla, geleceğimizi hayırla doldur. Bizleri sana layık kul olabilenlerden eyle.
- Regaib Kandili vesilesiyle kalplerimizi arındır Ya Rabbi. Bizleri nefsimizin şerrinden koru, imanımızı kuvvetlendir, dualarımıza icabet eyle.
- Ya Rabbi, bu mübarek gecede sana yönelen kullarını boş çevirme. Kalplerimize huzur, hayatımıza bereket, ahiretimize selamet nasip et.
- Regaib Kandili’nin nuru üzerimize olsun Allah’ım. Bizleri affına mazhar eyle, sevdiklerimizle birlikte hayırlı ve bereketli ömürler nasip et.
- Bu mübarek gecede Ya Rabbi, kalplerimizi kin ve kötülükten arındır. Bizleri affedilen, duaları kabul edilen kullarından eyle.
- Regaib Kandili hürmetine Ya Rabbi, dertlerimize çare, hastalarımıza şifa, gönüllerimize ferahlık ver. Dualarımızı katında kabul buyur.
- Allah’ım, bu mübarek Regaib gecesinde bizleri rahmetine gark eyle. Günahlarımızı affet, imanımızı güçlendir, bizleri sana yakın kullarından eyle.
- Ya Rabbi, Regaib Kandili’nin hürmetine bizleri affına ve rahmetine nail eyle. Günahlarımızı bağışla, kalplerimize iman nuru, hayatımıza huzur ihsan eyle.
- Bu mübarek Regaib gecesinde ellerimizi Sana açtık Allah’ım. Dualarımızı kabul buyur, bizleri doğru yoldan ayırma, affedilen kullarından eyle.
- Regaib Kandili’nin bereketiyle Ya Rabbi, gönüllerimizi arındır, dertlerimize deva ver, sevdiklerimizle birlikte hayırlı ömürler nasip eyle.
- Allah’ım, bu mübarek gecede bizleri rahmetinle kuşat. Günahlarımızı bağışla, kalplerimize sabır, hanelerimize bereket ihsan eyle.
- Ya Rabbi, Regaib Kandili vesilesiyle geçmişimizi affınla sil, geleceğimizi hayırla doldur. Bizleri sana layık kullarından eyle.
- Bu mübarek gecede Ya Rabbi, dualarımıza icabet eyle. Kalplerimizi imanla doldur, adımlarımızı hak yolunda sabit kıl.