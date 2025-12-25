Kaydet

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde 22 Aralık tarihinde yaşanan olayda, sokakta sahipsiz dolaşan bir köpek çevredeki vatandaşlara saldırarak büyük bir tehlike oluşturdu. Saldırgan köpeğin hedefi olan üç kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları ısırık darbeleriyle yaralanırken, mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında bulunan ve o sırada bölgeden geçen bir polis memuru, saldırının devam etmesi üzerine beylik tabancasını kullanarak köpeği etkisiz hale getirdi. Güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıyan o anlarda, yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin tedavisi sürerken, saldırgan köpek üzerinde kuduz taraması ve gerekli teknik incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

