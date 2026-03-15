Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan ve içerisinde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi, Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsü gibi 99 nadide eserin bulunduğu "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", 17 Mart'a kadar yarım milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen serginin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Serginin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de vakıf eserlerinin ve kutsal emanetlerin sergilenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kayseri’de manevi buluşma: Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi dualarla açıldı

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HATIRALARI

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Her işte olduğu gibi dinimizde de bazı semboller var. Bu semboller değerli. Burada toplanmamız, bizim Hazreti Peygamber'in izinde olduğumuzun göstergesi." dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise dünyanın her yerinde gözyaşı, kan ve üzüntü varken ramazan ayında Peygamber Efendinin hatıralarının Kayseri'de buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise kutsal emanetlerin Anadolu'nun farklı kentlerinde halkla buluşturulduğunu ve ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanıldığını söyledi.

3 GÜNDE 300 BİN ZİYARETÇİ

Kayseri'nin serginin açıldığı 6'ncı il olduğunu dile getiren Aksu, "6 şehir içerisinde Erzurum'da bu sergiyi 3 günde 300 bin kişi ziyaret etti. İnşallah Kayseri'de bu rakam 400-500 bin olur diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

KUTSAL EMANETLER VE ZİYARET TARİHİ

Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de bulunduğu, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası