İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla, 11 Eylül anıtını ziyaret etti. Anıta bırakılan çiçekteki notu Kral Charles'ın bizzat yazdığı öğrenildi. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarıyla da bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında ABD’de bulunan İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret etti. Charles ve Camilla, Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin bir parçası olan ve 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin bulunduğu yere inşa edilen anıta çiçek bıraktı.

İngiltere Kralı III. Charles, 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret etti! Bıraktığı çiçekteki not dikkat çekti

CHARLES NOTU BİZZAT YAZDI

Çiçeğe iliştirilen ve Kral III. Charles’ın bizzat yazdığı notta, "11 Eylül 2001'de hayatını böylesine trajik bir şekilde kaybeden herkesin aziz hatırasını saygıyla anıyor, bu acı kayıplar karşısında Amerikan halkının yanında duruyoruz. Charles R, Camilla R." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Daha sonra 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin 800 kişinin bazılarının yakınlarıyla bir araya gelen Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, program esnasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile de kısa bir süre sohbet etti. Çift ayrıca ve New York Valisi Kathy Hochul ve New Jersey Valisi Mikie Sherrill ile bir araya geldi.

