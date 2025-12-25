2026 asgari ücreti 28 bin 75 liraya yükselirken, emekli maaşları 20 bin liranın altında kalıyor. Gazeteci Cem Küçük’ün paylaştığı kulis bilgileri Temmuz ayını işaret ediyor.

2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlenirken, emekli maaşlarıyla asgari ücret arasındaki fark giderek açılıyor. Ortalama 16–17 bin lira bandında bulunan emekli aylıklarının, yıl içinde yapılacak zamlarla birlikte 20 bin lirayı dahi bulamayacağı öngörülüyor.

Peki önümüzdeki dönemde emekliler için bir iyileştirme olacak mı? Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

Şu ana kadar oluşan beş aylık enflasyon farkına göre emeklilerin zam oranı yüzde 11,20 seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz beş aylık enflasyon verilerine bakıldığında; Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,6 , Ağustos’ta yüzde 2,4 , Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayı ise beklentilerin altında kalarak yüzde 0,87 olarak açıklandı. Aralık ayı TÜFE verisinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı netleşecek.

"Kasım, Aralık ve Ocak ayı enflasyonları mevsimsel etkiler nedeniyle görece düşük gelecek. Aralık ayı enflasyonunun %1 civarında, belki biraz üzerinde gelmesi bekleniyor. Ağırlıklı tahmin %1,1. Eğer bu şekilde gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı %12,23 olacak. Yani zam oranı %13’ü bile bulmayacak ."

Cem Küçük, ekonomistlerin beklentilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak şunu da paylaşayım, bu kesin bir bilgi değil ama bir duyum: 2026 yılının ikinci yarısından, özellikle Temmuz’dan itibaren hükümetin emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı konuşuluyor. Yaz aylarında bir artış, 2027 başında bir artış daha olabileceği yönünde kulis bilgileri var. Yılın ikinci yarısında enflasyon tarafında ekonomik yönetimin eli biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonun %20 civarına, biraz altına ya da üstüne gelmesi bekleniyor. Bu da göstergelerin görece iyileşmesi anlamına geliyor."

Küçük, kısa vadede enflasyon farkının sınırlı kalacağını belirtirken, orta vadeye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini de paylaştı:

"Bankaların üst düzey yöneticileri de benzer şekilde, kredi genişlemesi ve limitlerin gevşetilmesi konusunda yılın ikinci yarısını işaret ediyorlar. Umarız bu beklentiler gerçekleşir."

Cem Küçük, yalnızca emekli maaşları değil, finans piyasaları açısından da yılın ikinci yarısına işaret edildiğini belirterek şunları söyledi:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRAYI BULMUYOR

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanmıştı. Eğer öngörülen yüzde 12,23’lük artış gerçekleşirse bu rakam 18 bin 947 liraya yükselecek. Böylece en düşük emekli aylığı, 2026 asgari ücretinin oldukça altında kalmaya devam edecek.

Cem Küçük, bu tabloyla birlikte asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki farkın emekliler aleyhine ciddi şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.