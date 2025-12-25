Kaydet

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanı, öğle saatlerinde saniyeler içinde gelişen inanılmaz bir kazaya sahne oldu. İş yerine gelen bir müşterinin otomobilini park etmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç, dükkanın camlarını yıkarak içeri girdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda, cam kenarında oturan bir müşterinin aracın önünde kalarak kasanın bulunduğu bölüme kadar sürüklendiği, içerideki çalışanlar ve diğer vatandaşların ise büyük bir şok yaşadığı görüldü. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada dükkan içerisinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

