Uzm. Dyt. Gözde Akın, lodosun hava basıncı, nem oranı ve sıcaklıkta ani değişimlere yol açarak vücutta ödem oluşumunu tetikleyebileceğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bu süreçte kişilerde baş ağrısı, hâlsizlik ve huzursuzluk gibi şikâyetlerin de görülebildiğini belirten Akın, hayat tarzı ve beslenme düzeniyle bu etkilerin azaltılabileceğini vurguladı.

Dyt. Akın, lodosun etkili olduğu dönemlerde tuz tüketiminin azaltılması ve paketli, salamura ile işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Potasyumdan zengin muz, avokado, ıspanak, kabak, kuru kayısı ve mercimek gibi besinlerin tüketilmesinin sıvı dengesini korumaya yardımcı olduğu ifade eden Dyt. Akın, “Ayrıca yeterli su tüketimine önem verilmesi gerekir. Eğer maden suyu tercih edilecekse sodyum oranı düşük ürünlerin seçilmesi gerekir” dedi.



