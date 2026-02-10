Sağlık Bakanlığının hastalık yayılımını izlemeye yönelik çalışmaları sonuçlarına göre Ekim 2025-Ocak 2026 sezonunda aile hekimlerine başvuran 1.821 hastanın yaklaşık olarak yüzde 50’sinde viral üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni saptandığı ve bunun çoğunu rhinovirüsün oluşturduğu görüldü.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk Toraks Derneği Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Dorina Esendağlı, “Yakın geçmişte mücadele ettiğimiz Covid-19 pandemisinin üzerinden tam beş sene geçti. Ancak daha önce de var olan ve hâlen solunum yolları ve akciğerlerde enfeksiyona yol açabilecek birçok mikrop aramızda dolaşıyor” dedi.

Risk grubundakiler için aşılamanın önemine de dikkat çeken Doç. Dr. Dorina Esendağlı okul çağı çocuklarında bulaştırıcılığa dikkat çekerek şunları söyledi:

Çocuklarda etkenin yayılma hızı erişkinlere göre daha yüksektir. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda yayılma hızının yüksek olması hastalığın toplumda yayılmasında önemli faktörlerden biridir. Hastalığın bulaştırıcı olduğu dönem, belirtilerin başlangıcından önceki 24 saat ve sonraki beş günlük (çocuklarda yedi güne kadar) dönemdir. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda bulaştırıcılık süresi normalden daha uzundur.



