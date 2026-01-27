Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde yarasalardan bulaşan Nipah virüsü salgını, sağlık çalışanlarını enfekte ederek yeni bir pandemi korkusunu tetikledi. Ölüm oranı yüzde 45 ile yüzde 75 arasında değişen virüs nedeniyle birçok ülke Covid dönemindeki sınır ve havaalanı kontrollerini tekrar uygulamaya koydu.

Corona virüs döneminden kalma sınır kontrolleri ve havaalanı taramaları, yeni bir virüs tehdidi nedeniyle yeniden devreye girdi. Batı Bengal, Hindistan'da beş kişinin Nipah virüsü (NiV) ile enfekte olduğunun doğrulanması, bölge ülkelerinde acil durum ilan edilmesine yol açtı.

Sağlık otoriteleri yarasalar aracılığıyla yayılan, domuzları ve insanları enfekte edebilen bu nadir ancak son derece tehlikeli virüsü, henüz ne onaylanmış bir aşısı ne de özel bir ilaç tedavisi bulunmadığı için yakından izlediğini bildirdi.

110 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI Salgının odağında, Batı Bengal’deki özel bir hastane bulunuyor. Virüsün hastanede en az beş sağlık çalışanına bulaştığı tespit edildi. İlk iki vakanın aynı bölgeden bir erkek ve bir kadın hemşirede görülmesinin ardından, enfekte hastalarla temasta bulunan yaklaşık 110 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Batı Bengal Sağlık ve Aile Bakanlığı'ndan Narayan Swaroop Nigam’ın açıklamasına göre, 30 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında yüksek ateş ve solunum sorunları geliştiren hemşirelerden biri, yoğun bakımda ve komada bulunuyor. Bu hemşirenin, testler yapılmadan önce ölen ve ağır solunum problemleri olan bir hastayı tedavi ederken enfeksiyonu kaptığı belirtildi.

HANGİ ÜLKELER SINIRLARINDA YOĞUN ÖNLEMLER ALDI? Salgına yanıt olarak, Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı, Batı Bengal'den gelen yolcular için büyük havaalanlarında sağlık taramaları başlattı. Yolcuların ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kas ağrısı gibi Nipah virüsü belirtileri açısından değerlendirildiği, hastalanmaları durumunda ne yapacaklarına dair "dikkatli olun" kartları verildiği bildirildi.

Tayvan, virüsü acil raporlama ve özel kontrol gerektiren en yüksek sınıflandırma olan Kategori 5 bildirilebilir hastalıklar listesine eklemeyi planladığını duyurdu. Nepal de Katmandu Uluslararası Havaalanı ve Hindistan sınır kapılarındaki alarm seviyesini yükseltti.

NİPAH VİRÜSÜNÜN ÖLÜM ORANI YÜZDE 75'E ULAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, solunum yetmezliği ve beyin şişmesi gibi komplikasyonlar nedeniyle Nipah’ın ölüm oranı yüzde 40 ila 75 arasında değişiyor. Virüs nadir görülse de, uzmanlar vurduğunda yıkıcı bir hastalığa neden olma potansiyeli taşıdığı konusunda uyardı.

Virüs, hayvanlardan insanlara (özellikle meyve yarasaları ve bazı salgınlarda domuzlar) geçebilen zoonotik bir enfeksiyona neden oluyor. Ayrıca kontamine gıdalar (Bangladeş ve Hindistan'daki önceki salgınlarda, enfekte yarasa idrarı veya tükürüğüyle kirlenmiş hurma suyu tüketimi) veya doğrudan kişiden kişiye temas yoluyla da bulaşabiliyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN SEMPTOMLARI NELERDİR? Uzmanlar, nipah virüsün neden olduğu hastalığın, ateş, baş ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi basit grip belirtileriyle başlayabileceğini belirtti. Ancak, hastalık vakaların bir kısmında hızla ciddileşerek ensefaliteye (tehlikeli beyin iltihabı) yol açıyor. Ağır vakalar, 24 ile 48 saat içinde komaya ve akut solunum sıkıntısına ilerleyebiliyor. Virüsün kuluçka süresi genellikle 4 ile 14 gün arasında değişiyor, ancak nadiren 45 güne kadar uzuyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI? Şu anda Nipah virüsünü hedef alan onaylanmış bir aşı veya ilaç bulunmuyor. Tedavi, ortaya çıkan solunum ve nörolojik komplikasyonlara karşı yoğun destekleyici bakıma dayanıyor.

