Prof. Dr. Gazi Gülbaş, viral enfeksiyonlar sonrası öksürüğün haftalarca sürebileceğini belirterek, geçmeyen öksürükte gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması ve 8 haftayı aşan durumlarda uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Mevsimsel virüs enfeksiyonlarının sonrasında sık görülen kuru öksürüğün haftalarca sürebileceğine dikkati çeken göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, en sık yapılan hatanın öksürük geçmediği gerekçesiyle gereksiz antibiyotik kullanımına devam edilmesi olduğunu söyledi.

Gribal enfeksiyonların sona ermesine rağmen öksürüğün uzun süre devam etmesinin günümüzde oldukça yaygın bir sorun hâline geldiğini belirten Prof. Dr. Gülbaş, öksürüğün her zaman devam eden bir enfeksiyon anlamına gelmediğini vurguladı.

Prof. Dr. Gülbaş “Özellikle sekiz haftayı aşan öksürüklerde mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir” dedi.

