Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP31) Başkanı olarak görevlendirildi. Peki, COP3 nedir? 2026 COP31 ne zaman düzenlenecek?

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olan COP3 Konferansına ilişkin takvim netleşti. Çevre politikaları, sera gazı salımları ve küresel iklim hedeflerinin ele alınacağı toplantı, uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı.



Açıklanan takvime göre COP3 kapsamında iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma, enerji dönüşümü ve ülkelerin iklim taahhütleri yeniden masaya yatırılacak. Uzmanlar, konferansın küresel iklim hedefleri açısından yol gösterici olacağını vurgularken, alınacak kararların önümüzdeki yıllarda çevre politikalarına yön vermesi bekleniyor.

COP31 2026 TAKVİMİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konferansın hazırlık ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulacak bütçe için gerekli ödenek planlaması ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek.

Konferans, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'daki EXPO alanında ve çevresinde düzenlenecek.

COP3 takvimi belli oldU... COP3 nedir, ne zaman düzenlenecek?

COP3 NEDİR?

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) en üst karar organı olarak her yıl toplanan "Taraflar Konferansı"nı ifade ediyor.

197 ülkenin temsilcilerinin katıldığı COP'larda sera gazı azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasaları gibi başlıklarda küresel kararlar alınıyor.

ŞİMDİYE KADAR HANGİ ÜLKELER EV SAHİPLİĞİ YAPTI?

COP toplantıları 1995'ten bu yana farklı kıtalarda dönüşümlü olarak gerçekleştirildi. Bazı öne çıkan ev sahibi ülkeler şöyle:

COP1 Almanya (Berlin), COP3 Japonya (Kyoto), COP15 Danimarka (Kopenhag), COP21 Fransa (Paris, burada Paris Anlaşması kabul edildi), COP26 Birleşik Krallık (Glasgow), COP27 Mısır (Şarm el-Şeyh), COP28 Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), COP29 Azerbaycan (Bakü, 2024), COP30 Brezilya (Belem, 2025)

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ YAPMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye, COP31 için Avustralya ile ortak adaylık sürecinde yer alıyordu.

Dün Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30 Genel Kurulu'nda bir sonraki COP toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi kararı alındı.

Bu kapsamda 196 ülke, gelecek yıl iklim için Türkiye'de aynı masaya oturacak.

COP31 Liderler Zirvesi'nin İstanbul'da, COP31'in de Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Böylece Türkiye, iki hafta boyunca küresel iklim diplomasisinin merkezi konumuna gelecek. Bu süreç, iklim finansmanı, temiz enerji ve yeşil teknoloji alanlarında uluslararası fonların ve yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini belirgin şekilde artıracak.

Türkiye'nin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve yeşil dönüşüm programları küresel ölçekte örnek olacak.

