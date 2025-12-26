Kaydet

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahil şeridinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş gizemli bir sandıkla karşılaştı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine hızla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sandık üzerinde detaylı bir ön inceleme gerçekleştirdi. Karadeniz’in dalgalarıyla kıyıya ulaştığı tahmin edilen sandığın üzerinde Rusça ibarelerin bulunduğu tespit edildi. Herhangi bir risk ihtimaline karşı büyük bir titizlikle muhafaza altına alınan şüpheli sandık, içindekilerin ne olduğunun belirlenmesi ve kaynağının araştırılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Bölge halkında büyük merak uyandıran sandığın gizemi, emniyet birimlerinin yapacağı detaylı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

