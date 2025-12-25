Sezon başında sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Jude Bellingham'ın yokluğunda tüm maçlarını kazanan Real Madrid, İngiliz yıldızın dönüşü sonrası art arda kayıplar yaşarken İspanyol medyasından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bellingham'ın Real Madrid'deki rolüne ilişkin bir haber yapan Sport, oyuncunun sakatlık sonrası takıma dönüşüyle art arda gelen puan kayıplarına vurgu yaparak dikkat çeken istatistikler ortaya koydu.

Haberde, 22 yaşındaki İngiliz yıldızın Real kariyerinin harika başladığı ancak son dönemde eski performansının çok uzağında kaldığı belirtilirken "Jude Bellingham'ın Real Madrid'deki hikayesi bugüne kadar anlaşılması zor. Oyuncu, komple bir orta saha oyuncusu olarak geldi, ilk birkaç ayda Ballon d'Or için yarışarak doğal bir gol makinesi olduğunu gösterdi ve ardından neredeyse tamamen gözden düşerek, sahada rolünü bulamayan, sadece ara sıra parlak anlar sergileyen bir oyuncuya dönüştü." denildi.

BELLİNGHAM İLE GALİBİYET ORANI YÜZDE 50'YE DÜŞTÜ

Real Madrid'deki düşüşün Bellingham'ın takıma dönüşüyle birlikte başladığına dikkat çekilen haberde, "Jude Bellingham olmadan Real Madrid 5 maç oynadı ve 5'ini de kazandı. Sadece birkaç dakika yedek kulübesinde yer aldığı maçlarda ise takım 6 maç oynadı ve hepsini kazandı. Çarpıcı istatistik, ilk 11'de başladığı maçlardan geliyor. Toplamda 14 maçta forma giyen Bellingham, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Yüzde oranı yıkıcı: Bellingham olmadan veya İngiliz oyuncu yedek kulübesinden oyuna girdiğinde Real Madrid maçlarının yüzde 100'ünü kazanırken, orta saha oyuncusu ilk 11'de başladığında bu maçların sadece yüzde 50'si galibiyetle sonuçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

ARDA GÜLER KARARI FELAKETE NEDEN OLDU

İngiliz futbolcunun kadroya dönüşüyle Arda Güler'in mevcut pozisyonundan uzaklaştığı ve milli futbolcunun yerinden edilmesinin felakete yol açtığı kaydedilirken "Omuz ameliyatı geçirdikten ve Espanyol ile Levante maçlarında sadece birkaç dakika oynadıktan sonra, Bellingham Atlético Madrid karşısında ilk 11'de başladı. Xabi Alonso'nun kararı, Arda Güler'i parladığı pozisyondan uzaklaştırdı ve bu durum felaketle sonuçlandı; Simeone'nin takımı onları 5-2'lik skorla ezdi." değerlendirmesi yapıldı.

ARDA'NIN PERFORMANSINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bellingham'ın dönüşüyle Arda Güler'in performansındaki düşüşün aynı döneme denk geldiğinin altını çizilirken şu ifadelere yer verildi:

"Her şeye rağmen, Bellingham orta sahada baskın bir güç haline gelemedi. Vizyonu her zaman ceza sahasına yönelik ve burada sık sık Mbappé ile çatışıyor. Çok fazla top sürüyor, çok fazla dokunuş yapıyor ve bu da en iyi seçenekleri bulmasını engelliyor ve Real Madrid'e takımın çok ihtiyaç duyduğu organizasyonu sağlamıyor. Daha da kötüsü, dönüşü Arda Güler'in form düşüşüyle ​​aynı zamana denk geldi. Real Madrid'de, iki yıl önce kimsenin tahmin edemeyeceği bir soruna çözüm bulma ihtiyacı giderek daha acil hale geliyor."

