Fenerbahçe'de son haftalarda performansıyla takımının başarından büyük rol oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, ülkesinde geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertliler olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği büyük merak konusu haline gelen Talisca, Brezilya'da yayın yapan UOL'a önemli açıklamalar yaptı.

"TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"

Odak noktasının Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak olduğunu söyleyen Talisca, "Tek odak noktam burası, Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak. Şu anda bu tür şeyleri düşünmüyorum. İleride evet, kim bilir. Bahia öncelik değil, bu tamamen ileride düşünülüp karar verilecek bir konu." şeklinde konuştu.

"ANCELOTTİ İLE BÖYLE BİR TEMASIM OLMADI"

Fenerbahçe'de çok başarılı bir performans sergilemesine rağmen Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından davet almayan Sambacı, "Ancelotti ile hiçbir zaman böyle bir temasım olmadı. Bir oyuncunun yapması gereken, kulübünde elinden gelenin en iyisini yapmak ve böylece milli takıma ulaşmaya çalışmaktır. Bu konuda sakinim. Ben burada işimi yapıyorum. Eğer çağrılırsam çağrılırım, çağrılmazsam da sorun değil. Çok fazla oyuncu var, Brezilya’da çok sayıda iyi futbolcu bulunuyor." dedi.

ÜLKESİNDEN BİRÇOK TAKIMLA ANILDI

Anderson Talisca'nın ismi, ülkesinde Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atletico-MG ve Bahia takımlarıyla sıkça anılmıştı.

BU SEZON 17 GOL KATKISI YAPTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik karkı sağladı.

