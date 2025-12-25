Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasında yapılan karşılama sonrası duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geldi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE KULÜBE GEÇTİ

Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti. Sabah saatlerinde adliyeye gelip Saran'ın savcılıktaki işlemlerini takip eden yönetim kurulu üyeleri de kulüp binasına geçti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Saran, Fenerbahçeli taraftarları selamladı

"HADİ İÇERİ GİRİN ARTIK, ÜŞEMEYİN"

Kendisini karşılayan sarı lacivertli taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sadettin Saran, kapıda bekleyen gazetecileri içeriye davet ederek "Hadi içeri girin artık, üşemeyin" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tezahüratlar eşliğinde kulüp binasından içeriye giren Başkan Sadettin Saran, kendisini alkışlarla karşılayan çalışma arkadaşlarını görünce duygusal anlar yaşadı.

Kendisini karşılayan kalabalığı görünce duygusal anlar yaşayan Saran, merdivenleri çıktığı esnada gözyaşlarını tutamadı.

Saran'ın gözyaşlarını tutamadığı an

