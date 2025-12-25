Uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği saç örneği testi pozitif çıkan ve yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Saran getirilmeden önce adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edildi.

İKİNCİ TEST SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Test sonucuna itiraz eden Saran yaptığı açıklamada "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" ifadelerini kullandı ve bağımsız bir laboratuvarda ikinci defa test yaptıracağını duyurdu. Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Gözaltındaki Sadettin Saran için Çağlayan Adliyesi'nde önlem

ADLİYE ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe taraftarlarının da Çağlayan'a gelmeye başladığı aktarılırken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti. Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

