Türkiye Gazetesi
Sağlık kontrolünden geçirilen Sadettin Saran'dan ilk görüntü geldi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşması kapsamında gözaltına alınan Sadettin Saran, jandarma ekiplerinin eşliğinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Sadettin Saran gözaltına alındı: Test sonucu pozitif çıkmıştı
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİ
Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçeli Yönetici Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Başkanımız çok rahat
GECEYİ GÖZALTINDA GEÇİRECEK
Jandarma ekiplerinin eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ve işlemleri tamamlanan Saran'ın geceyi gözaltında geçireceği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR