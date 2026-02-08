İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, oğlu Yair Netanyahu’nun fiziksel saldırısına maruz kaldığı ve olayın ardından Yair’in ABD’ye gönderildiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun, babasına fiziksel saldırıda bulunmasının ardından ABD’ye gönderildiği iddiası yeniden gündeme geldi.

Maariv ve The Cradle kaynaklı haberlere göre süreci doğrulayan isim, Başbakan’ın eski özel güvenlik şefi Ami Dror oldu.

Netanyahu oğlundan dayak mı yedi? Yair'in Miami'ye sürüldüğü iddia edildi

BABA-OĞUL KAVGASI GÜVENLİK KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

Ami Dror, Maariv’e yaptığı açıklamada, Yair Netanyahu ile Binyamin Netanyahu arasında yaşanan kavganın ciddi boyutlara ulaştığını ileri sürdü. Dror’un anlattıklarına göre Yair, kavgayı ayırmak için araya giren güvenlik görevlilerine de fiziksel saldırıda bulundu.

"Bir aile üyesinin kendi güvenlik ekibine saldırması son derece tehlikeli bir durumdur. Ateşli silah kullanılmadan da ağır bir güvenlik krizi yaşanabilir" sözleriyle olayı anlattı.

"BABASIYLA KAVGA ETTİ, MÜDAHALE EDİLDİ"

Dror, Yair Netanyahu’nun babasına saldırdığını, olayın şiddeti nedeniyle güvenlik ekibinin müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi. Kavganın kontrol altına alınmasının ardından Yair’in İsrail’den uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Netanyahu oğlundan dayak mı yedi? Yairin Miamiye sürüldüğü iddia edildi

GAZZE SONRASI ABD’YE GİTTİ

Yair Netanyahu’nun, Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırıların başlamasının ardından 2023 yılında İsrail’den ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Yair’in, ABD’nin Florida eyaletinde, Miami yakınlarındaki Hallandale Beach bölgesinde özel bir tesiste kaldığı aktarıldı. Aynı dönemde birçok genç İsrailli zorla Gazze’ye gönderilirken İsrail'de büyüj ikileme neden oldu.

Yair Netanyahu, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Yair, bazı ordu mensuplarının saldırı hazırlığından bir gece önce haberdar olduğunu, ancak bu bilginin babasına iletilmediğini öne sürdü.

AVUKATTAN "ZULÜM" SAVUNMASI

Yair Netanyahu’nun avukatı, müvekkilinin yurtdışında kalmasının nedenini "normatif bir hayat sürmesini engelleyen zulüm" olarak niteledi.

MİAMİ İDDİASI MECLİS’E TAŞINDI

Geçen yıl İşçi Partisi milletvekili Naama Lazimi, Yair Netanyahu’nun babasına saldırmasının ardından Miami’ye gönderildiğini kamuoyuna açıkladı. Binyamin Netanyahu cephesi ise söz konusu iddiayı reddetti. Lazimi, Yair’in yurtdışında yaşayabilmesi için İsrail hükümetinin güvenlik amacıyla yılda 700 bin dolar harcamasını da gündeme taşıdı.

ESKİ GÜVENLİK ŞEFİNDEN AĞIR SUÇLAMALAR

Şu anda Netanyahu ve Likud’in yargı reformu girişimlerine karşı protestoların ön saflarında yer alan Ami Dror, Netanyahu ve ailesi hakkında çarpıcı iddialar paylaştı.

Dror, Netanyahu’yu yolsuzluk ve vatana ihanetle suçladı, hapse girmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu’nun başbakanlığı döneminde lüks restoranlarda yemek yediğini, diğer müşterilerin dışarı çıkarıldığını ve hesapların ödenmeden mekandan ayrıldığını anlattı.

"O, arkadaş olmak isteyeceğiniz bir insan değil. Arkanızı dönemeyeceğiniz bir insan" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

SARA NETANYAHU HAKKINDA KLEPTOMANİ İDDİASI

Dror ayrıca Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu hakkında da ağır iddialarda bulundu. Sara Netanyahu’nun kleptomani sorunu yaşadığını ileri süren Dror, otellerden alınan eşyaların ve başbakana verilen hediyelerin kaybolduğunu söyledi.

"Başbakana verilen hediyeler devlete aittir, aileye değil" sözleriyle durumu aktardı.

Dror’un anlatımına göre Sara Netanyahu, Başbakan’ı ilk evliliğinden olan kızı Noa ile ilişkisini kesmeye zorladı. Netanyahu’nun bir süre kızını gizlice görmeye çalıştığı, bu görüşmelerin Kudüs’teki kafelerde ve özel güvenlik önlemleri altında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

"YAİR BAŞBAKAN OLACAK"

Dror, Sara Netanyahu’nun Yair’in ileride başbakan olacağına dair bir hayal kurduğunu, onu en zeki kişi olarak gördüğünü de aktardı.

KATAR BAĞLANTISI MI VAR?

Eski güvenlik şefi, Netanyahu ve çevresindeki isimlerin Katar ile bağlantıları olduğunu, bunun vatana ihanet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de ileri sürdü. Dror’a göre siyasi hesaplar nedeniyle en az 44 rehinenin hayatta kurtarılma ihtimali ortadan kalktı.

"Medeni bir ülkede, Katar’dan para alan ve belgeleri sızdıran kişilerle çevrili bir başbakan hapse girer" şeklinde konuştu.

Dror’un üyesi olduğu Demokratlar partisinde yer alan eski general Yair Golan’ın, İsrail ordusunu "Gazze’de bebekleri hobi olarak öldürmekle" suçladığı da hatırlatıldı.

