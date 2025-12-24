Fenerbahçeli Yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Maslak Jandarma İl Komutanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçeli Yönetici Ertan Torunoğulları, açıklamalar yaptı.

"YÜCE TÜRK ADALETİNE İNANIYORUZ"

Yüce Türk adaletine güvendiklerini söyleyen Torunoğulları, "Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içerden haber bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyoruz ve takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun. Açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Lütfen taraftarımız sakin olsun." dedi.

"BAŞKANIMIZLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Saran ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Erdal Torunoğulları, "Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz, kendisi çok rahat. Bizlerden işlere devam etmemizi ve taraftarlarla kontak halinde olmamızı istiyor. Onun için başkanımızda sorun ve sıkıntı. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, bunu yarın da göreceğiz." diye konuştu.

"ALİ KOÇ, NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU"

Ali Koç'un Saran'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Torunoğulları, "Ali Koç, nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımızla sohbet ettiler. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda konuşuyoruz, herkes bir şeyler yapmak istiyor." şeklinde konuştu.

"GÜZEL HABERLERİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ"

Görevlerinin başında olduklarını kaydeden Fenerbahçeli yönetici, "Yönetim görevinin başında, güzel haberleri yakında paylaşacağız. Şampiyon olacağız, bunu rahatlıkla söylüyorum." dedi.

