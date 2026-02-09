Kullanılmış otomobil pazarı 2025’te %6,6 artış göstererek 7,5 milyona ulaştı. Sektörde “premium hizmet” anlayışıyla büyüyen Borusan Next, alım satım dışında mekanik onarım, kaporta, kuaför ve TSE belgeli ekspertizle farkını ortaya koydu.

Ülkemizde her yıl yeni modellerin katılımıyla büyüyen 2. el pazarında, premium otomotiv perakendeciliği bakış açısıyla farkını ortaya koyan Borusan Next, 13’üncü showroomunu İstanbul Avcılar’da hizmete sundu.

Borusan Otomotiv Başkanı Tiftik: Türkiye ikinci elde Avrupa’da ilk üçte

Açılış toplantısında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 2024 yılında start verdikleri Borusan Next’in hedeflenenden hızlı büyüdüğüne dikkat çekerek “Türkiye’de 2. el otomobil pazarı Avrupa’nın da en büyük pazarlarından biri. Net rakamlara ulaşmak kolay değil ama ülkemizin bu alanda ilk üç pazar arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye’de satılan her bir sıfır kilometre otomobile karşılık neredeyse 7’nin üzerinde kullanılmış otomobil satılıyor. Bu da kullanılmış otomobil pazarının son derece büyük olduğu anlamına geliyor. Biz de bu alanda büyüme stratejilerimiz kapsamında dijital ikinci el araç platformu Carvak’ı satın alarak bünyemize kattık” dedi.

Konuşmasında pazarda yaşanan dönüşüme dikkat çeken Borusan Otomotiv Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar ise son iki yılda 50 bin adedin üzerinde kullanılmış otomobil alım-satım işlemi gerçekleştirdiklerini dile getirerek “Bu işlemlerin yaklaşık %60’ı premium markalardan oluştu. Kendi grup markalarımızın dışındaki araçların toplam satışları ise şu an için %55 seviyesinde. Geçtiğimiz yıl 7,5 milyon adet kullanılmış araç el değiştirdi. Bu, %6,6’lık büyüme ve 2. elde yeni rekor demek. Bu denli büyük pazarda en çok ihtiyaç duyulan şey ise güven. Bu noktada Borusan Next olarak kendi bünyemizde mekanik onarımdan boyasız göçük onarımına, oto kuaförden TSE standartlarında ekspertize kadar uzanan kapsamlı servis hizmetlerimizi grup dışındaki tüm markalar için de sunuyoruz” dedi.

BMW X5 VE BMW X7 YENİDEN TÜRKİYE’DE

Alman üreticinin premium SAV (Sports Activity Vehicle) olarak konumlandırdığı ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan güçlü temsilcileri BMW X5 ve BMW X7, xDrive40d motor seçeneğiyle yeniden ülkemizde satışa sunuldu. X5, markanın SAV anlayışını daha dinamik bir yapı ortaya koyarken X7 ise amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor.

