Yıllar sonra doktoruyla aynı karede buluşan Melis Çelenk “Ben de kanser tedavisi üzerine yoğunlaşmak, onkoloji uzmanı olmak istiyorum” dedi.

Ordu’da yaşayan Melis Çelenk’e (19), 14 yaşındayken boynundaki şişliği fark ederek gittiği hastanede lenf kanseri (Lenfoma) teşhisi konuldu. Çelenk, Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve ekibi tarafından tedavi altına alındı.

Zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Çelenk, tedavi sürecinde yaptıklarından çok etkilenerek Kutluk gibi doktor olmaya karar verdi ve çalışmalarını tıp fakültesini kazanmak üzere yoğunlaştırdı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Çelenk, ilham aldığı Prof. Dr. Tezer Kutluk’u, görev yaptığı Medicana Zincirlikuyu Hastanesinde ziyaret etti.

Geçmişte hasta bir çocukken doktoruyla fotoğraf çektiren Çelenk, bugün sağlıklı ve tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi olarak doktoruyla yeniden aynı karede buluştu.

Çelenk “Aslında tıp okumak istemiyordum ama hastanede tedavi olan çocukları gördükçe onlara yardımcı olmak istedim. Ben de kanser tedavisi üzerine yoğunlaşmak, onkoloji uzmanı olmak istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Tezer Kutluk da “Lenfoma çocuk ve gençlerde sık görülen bir tümör. Tedavi başarısı oldukça yüksek bir tümör. Melis’e çok uzun olmayan ama yoğun bir tedavi uyguladık. Kemoterapi yapıldı, yaklaşık 9 ay süren bir tedavi yolculuğu yaptık. Tedavisini tamamladı, hastalık iyi cevap verdi. Melis üniversite sınavında iyi bir puan aldı. Onkoloji bölümünde okumak istemesi de beni memnun etti” diye konuştu.

