İstanbul Milletvekili Durgut “Tütün şirketleri Türkiye üzerinde baskı kurmak amacıyla AB’de lobi faliyetleri için yılda 14 milyon avro harcıyor” dedi.

ESMA ALTIN - AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla küresel bir tütün endüstrisi gözetleme kuruluşu olan STOP tarafından yayımlanan “Kapalı Kapılar Ardında: Tütün Endüstrisi Avrupa Birliği’ni ve Ötesini Nasıl Etki Altında Bırakıyor” başlıklı raporun çarpıcı sonuçlarını gazetemize değerlendirdi.

Türkiye’de her yıl 90 binden fazla kişinin sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Durgut, tütün endüstrisinin yeni müşteri kazanmak için özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını ifade etti.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde AK Partili Durgut'tan mesaj: Halk sağlığı için tütün endüstrisine teslim olmayacağız

Türkiye’de tütün ürünlerinde yüzde 30 yerli içerik şartı bulunduğunu ancak tütün endüstrisinin bunu “ticaret engeli” gibi sunarak uluslararası bir baskı konusu hâline getirmeye çalıştığını belirten Durgut, şu ifadeleri kullandı:

“Raporda tütün endüstrisinin Avrupa Birliği’nde 49 lobi kuruluşu üzerinden yılda 14 milyon avro harcadığı, en az 139 profesyonel lobi çalışanı istihdam ettiği ve Avrupa Parlamentosu’nda 257 toplantı yaptığı belgeleniyor.” Milletvekili, halk sağlığını tütün endüstrisinin çıkarlarına teslim etmeyeceklerini vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Dumansız Türkiye için yeni yasa! Tütünle mücadelede SMS ile bilgilendirme dönemi başlayacak

BİR DİĞER HEDEF DE ‘VERGİLENDİRME’

Tütün endüstrisinin yalnızca yasaklara değil, tütün ürünlerinin vergilendirilmesine yönelik politikaları da hedef aldığını dile getiren Durgut, “Çünkü vergi politikaları tütün kullanımını azaltmanın en etkili yollarından biridir. Endüstri ise tam da bu sebeple vergilendirme düzenlemelerini hedef alır” ifadelerini kullandı. Durgut, açıklamalarını “Tütün endüstrisiyle gizli pazarlık olmaz” diyerek tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası