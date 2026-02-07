Sağlık Bakanlığınca 2050’de “tütünsüz Türkiye” hedefiyle başlatılan yeni uygulamada, sigara kullanıcıları ‘sağlık’ SMS’i alacak. Hedef; 1.300 poliklinikle bir yılda bir milyon kişiye sigarayı bıraktırmak.

ESMA ALTIN - Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleyi güçlendirmek maksadıyla yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderilecek, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacak.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla gazetemize bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol “Tütün ürünlerini tüm türevleriyle değerlendirilmeli. Türkiye’de her üç kişiden biri sigara kullanıyor. Özellikle kadınlarda artış var” dedi. Kullanım oranının yüzde 33’e ulaştığını belirten Demirkol “Erkeklerde yüzde 45, kadınlarda yüzde 20 seviyesinde. Anne babası sigara içen çocukların risk oranı dört kat artıyor” bilgisini paylaştı.

Dumansız Türkiye için yeni yasa! Tütünle mücadelede SMS ile bilgilendirme dönemi başlayacak

Sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 1.300’e yaklaştığını söyleyen Demirkol “2025’te başvurular 173 bine çıktı. Hedefimiz bir milyon muayeneye ulaşmak. 2050’lerde Türkiye’yi tamamen tütünsüz bir Türkiye hâline getirmek istiyoruz. Yeni Sigara Yasası’yla amaç görünürlüğü azaltmak, sigara içmeyenlerin rahat ettiği bir ortam oluşturmak” ifadelerini kullandı. Denetimlerin artırıldığına da dikkat çeken Demirkol, çapraz kontrollerle ihlal tespitinin 10 kat arttığını vurguladı.

POLİKLİNİKLERE DAVET EDİLECEKLER

Sigarayla mücadelede aile hekimlerinin etkinliğinin artırıldığını belirten Demirkol, sigara içen vatandaşların tespit edilerek SMS ile bilgilendirileceğini söyledi. Hastane ve aile hekimliklerinde “Sigara içiyor musunuz, bırakmak ister misiniz, randevu alalım mı?” sorularıyla kısa klinik müdahale yapılacağını belirten Demirkol, vatandaşları hızlı şekilde danışmanlığa ve ALO 171’e yönlendirmeyi planladıklarını bildirdi. Ayrıca, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artmasıyla randevuların da çok müsait olduğunu vurguladı.



