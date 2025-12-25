Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneğinde uyuşturucu madde bulundu. Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Futbolumuzda bahis skandallarından sonra şimdi de ‘uyuşturucu bombası’ patladı... Türkiye’de en çok merak edilen testin sonucu dün çıktı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın Adli Tıp’ta verdiği kan, idrar ve tırnak testleri negatif çıktı. Fakat alınan saç örneğinde uyuşturucuya (yasaklı madde) rastlandı ve neticenin ‘pozitif’ olduğu açıklandı. Sonuç sabah saatlerinde duyurulurken hemen devamında Sadettin Saran’dan yazılı açıklama geldi.

İTİBAR SUİKASTI DEDİ

Sarı lacivertli kulübün patronu Saran açıklamasının özetinde; testte çıktığı iddia edilen uyuşturucu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirtip itibar suikastı yapıldığını ima ederken yeniden teste girmeye hazır olduğunu da belirtti. Hemen devamında bağımsız bir firmada tekrar test yaptırdığını açıkladı. Fakat akşam saatlerinde beklenen oldu ve Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

EK DELİLLER VAR

Başsavcılığın açıklamasında, “Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Saran bugün adliyeye sevk edilerek ifadesi alınacak ve savcılığın yeni kararı belli olacak.

ALİ KOÇ: ÇATLAK SES ÇIKMASIN

Eski başkan Ali Koç dün gündüz saatlerinde Saran’ı ziyarete giderek destek verdi. Koç’un eski yöneticilerine, “Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin” dediği öğrenildi. Bir diğer eski başkan Aziz Yıldırım da, Saran’a “Sen çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin” dediği yönündeki spekülasyonları yalanladı. Divan üyesi Sait Yılmaz ise, “F.Bahçe bu yükü kaldıramaz. Daha fazla zarar vermeden genel kurul kararı alınmalıdır” çağrısında bulundu.

BAŞKANLIK NE OLACAK?

Sevk sonrası akıllara Sadettin Saran'ın F.Bahçe başkanlığına devam edip edemeyeceği sorusu geldi. Spor hukukçuları, Saran'ın tutuklansa dahi kesinleşmiş yargı kararının gerektiğini ve başkanlığının devam edeceğini dile getirdi. Başkanın yokluğunda tüzük gereği başkan yardımcısı vekillik edecek. Mahkeme kararıyla suçun sabit olduğu kesinleşirse Saran'ın F.Bahçe başkanlığı düşecek.

