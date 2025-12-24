Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, mevcut Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaparak destek verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ali Koç, mevcut Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sadettin Saran gözaltına alındı: Test sonucu pozitif çıkmıştı

"KİMSEDEN ÇATLAK SÖZ DUYMAK İSTEMİYORUM"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli camiayı Saran'a desteğe çağıran Ali Koç, "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN KULÜP BİNASINA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık koltuğunu devreden kaybeden Ali Koç, Saran'a destek için kulüp binasına gitmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası