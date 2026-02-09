ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’daki erken genel seçimleri kazanan ülkenin ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae’yi tebrik etti. Trump mesajında, “Sizi ve koalisyonunuzu desteklemek benim için bir onurdur” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Takaiçi'yi ve partisini tebrik etti.

"SİZİ DESTEKLEMEK BENİM İÇİN ONURDUR"

Trump, açıklamasında, "Sanae'nin seçim çağrısı yapma konusundaki cesur ve akıllıca kararı büyük bir başarıya ulaştı. Sanae, sizi ve koalisyonunuzu desteklemek benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Takaiçi'nin partisinin seçimlerde elde ettiği başarıyı "tarihi" ifadesiyle tanımlayan ABD Başkanı ayrıca, sandık başına giden Japon halkına olan desteğinin de altını çizdi.

JAPONYA'DAKİ SEÇİM

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı tarihe geçecek bir farkla kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.

Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası